香港国家安全維持法違反の罪に問われた香港の新聞「リンゴ日報」の創業者・黎智英氏に対し、裁判所は有罪判決を言い渡しました。中国共産党に批判的な論調の香港の新聞「リンゴ日報」の創業者・黎智英氏（78）は、外国勢力と結託して国家の安全に危害を加えたなどとして、香港国家安全維持法違反などの罪に問われていました。2023年に始まった裁判で、検察側は、黎氏が「記事を利用して中国や香港政府への制裁を求めた」などと主張