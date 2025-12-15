アルピニスト野口健氏が15日までにX（旧ツイッター）を更新。大規模太陽光発電所（メガソーラー）建設問題に関する政府の方針に言及した。野口氏は、自然破壊が問題化しているメガソーラー建設の反対を訴えてきたが、今回「新規メガソーラー、電力買い取り価格上乗せ廃止へ…消費者が支払う再エネ賦課金が原資」との見出しが付けられた記事を引用。「ようやく国が動き出しました。せめてあと10年早くやっていてくれていたら救えた