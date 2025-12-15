JR北海道は、特別快速「大雪」の車両を改修し、運行を開始した。特別快速「大雪」は、利用の少ない日に運行を取りやめていた特急「大雪」に代わり、今年3月から旭川〜網走駅間を1日2往復を運行している。全車自由席で、旭川駅では特急「ライラック」と同一ホームで乗り換えができる。H100形電気式気動車2両編成のうち、1人掛け座席を2人掛けに変更し、定員を82席に12席増やした。さらに、座り心地を改善させた座布団と背ずりに変更