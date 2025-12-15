IHGホテルズ＆リゾーツは、IHGワンリワーズ会員を対象としたキャンペーンを2026年1月1日から3月31日まで実施する。キャンペーン登録後、2回目の滞在以降は2倍のポイントを付与する。上限は設定していない。宿泊期間は2026年1月1日から3月31日まで。12月9日から事前登録ができる。ポイント＆キャッシュを利用、1泊30米ドル未満、旅行会社を通じた予約は対象外となる。