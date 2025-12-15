auじぶん銀行は、3カ月もの円定期預金金利が最大年5.0％（税引前、以下同）になる、円定期預金と外貨定期預金を組み合わせた「円外貨セット定期」の提供を開始した。 円定期預金と外貨定期預金がセットの商品。満期まで保有すれば、円定期預金の金利が上乗せされる。預入期間は1カ月、3カ月、6カ月、1年の4種。対象外貨は米ドル、豪ドル、ユーロ、ニュージーランドドル、南アフリカランドの5通貨となる