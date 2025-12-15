柿谷曜一朗氏の引退試合が、12月14日にセレッソ大阪の本拠地で開催された。OSAKA PINK（柿谷氏の古巣C大阪ゆかりのチーム）とOSAKA BLUE（ガンバ大阪ゆかりのチーム）に分かれて戦ったなか、柿谷氏が２ゴールを挙げる主役に違わぬ活躍を見せ、セレッソ側が４−３で白熱の大阪ダービーを制した。OSAKA PINKは西澤明訓氏、OSAKA BLUEは本田圭佑が監督を担当した。日本サッカーとセレッソを代表する名ストライカーである西澤氏は