占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年12月15日〜12月21日の運勢を西洋占星術で占います。うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）ピークへ。集中と完結。大事な局面が巡ってきます。大きな決断を下すことになったり、思いがけない打診を受けたりするでしょう。今週の頑張り、返事一つで、未来が変わってしまうことも。迷ったら、イバラの道を選びましょう。苦労が多くても、そこを通らないと見えてこな