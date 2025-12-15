お笑いコンビ・フースーヤの谷口理さんは12月14日、自身のX（旧Twitter）を更新。盗難に遭い、悲痛な胸の内を語っています。【写真】谷口理の悲しそうな顔「めっちゃ悲しい」谷口さんは「昨日、財布を一瞬トイレに忘れて取りに戻ったら中身10万取られてました…」と、10万円という大金を盗まれたことを報告。投稿に載せた自身の1枚の写真では、悲しそうな表情を見せています。また「こないだのツイートのいいね数って現金と交換で