占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年12月15日〜12月21日の運勢を西洋占星術で占います。みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）ラクチン封印。自分の手と足を使う。イージーゴーイングで進んでしまいそう。人に言われるがまま、求められるままにやっていくと、気付いたら、1週間が消えるでしょう。忙しいから、あまり頭を使いたくない、疲れたくない気持ちはよく分かるのですが、それでは、あ