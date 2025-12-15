占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年12月15日〜12月21日の運勢を西洋占星術で占います。やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）粛々とやっていく。やぎ座マシーンのススメ。やることがいっぱい。予定もあちこちに。ちょっと息切れしそうです。でも、ここが正念場、きっちりとノルマを果たして、大人として2025年を完走しましょう。交通事情の乱れなど、予定外のアクシデントもありそうですが、織