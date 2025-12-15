県立の中高一貫教育校で入学試験が実施されました。県によりますと、交通のみだれなどはなくトラブルの報告はないということです。 入学試験は、燕中等教育学校など4校と2026年4月開校の柏崎高校附属中学、合わせて5校で実施されました。佐渡と柏崎翔洋は募集停止となっています。 倍率は、柏崎高校附属が1.57でもっとも高く、次いで津南が1.08、直江津は1.01。村上は0.97、燕は0．77で定員割れ、5校の平均は1.02でした。追