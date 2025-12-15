拉致被害者の曽我ひとみさんが、北朝鮮による拉致問題の早期解決を求める署名活動を行いました。 署名活動は10日から始まっている『北朝鮮人権問題啓発週間』にあわせて、佐渡市と支援団体が実施しました。会場となった佐和田地区のショッピングセンターでは、市民や観光客が曽我さんの呼びかけに応え署名をしていました。47年前、曽我さんとともに北朝鮮に拉致され、再会を果たせていない母・ミヨシさんは12月28日で94歳