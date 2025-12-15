プロバスケットボールりそなグループB1長崎ヴェルカは13日と14日、アウェーで滋賀レイクスと対戦しました。 13日のGAME1を107-82で快勝したヴェルカ。 14日のGAME2、白のユニフォーム・ヴェルカは馬場のスリーポイントで先制するとジョンソンらが得点を重ねます。 第2クオーターに入ると、スティールから松本。さらにミッチェル、イ・ヒョンジュンのスリーポイントなど