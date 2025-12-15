来年の年賀状の受け付けが県内の郵便局でも15日から始まりました。 新潟中央郵便局では受け付け開始のセレモニーが開かれ、聖ラファエル幼稚園の園児たちが年賀状を投函しました。 ■園児 「お兄ちゃんへ、いつも一緒に遊んでくれてありがとう。」 ■園児 「おばあちゃんとおじいちゃん。」 ■園児 「(Q.年賀状書くのどうでしたか？)楽しい。」 ■園児 「あけましておめでとうございます。(Q.誰に書きましたか