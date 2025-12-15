本格的なスキーシーズンを前に、妙高市の『スキー神社』で安全祈願祭が開かれました。 妙高高原エリアにある『スキー神社』には、地元のスキー場スタッフや観光関係者など約50人が集まり、今シーズンの安全を祈願しました。妙高市内では8つあるスキー場のうち すでに4カ所がオープンし、多くの人が白銀のゲレンデでスキーを楽しんでいます。 昨シーズンはエリ