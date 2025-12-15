占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年12月15日〜12月21日の運勢を西洋占星術で占います。いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）調子が戻ってきそう。自分ファーストでやっていく。勢い十分！キラキラと生命力が高まって、あなたの存在に光が当たるでしょう。必然的に、人を引き寄せ、人が集まることで、予定が埋まっていくことに。でも、このパターン、ちょっと飽きているのでは？ 今までなら、