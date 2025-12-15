占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年12月15日〜12月21日の運勢を西洋占星術で占います。さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）頑張らない。ちょっと緩める。離脱のサイン。みんなと一緒、師走のあれこれから、少し距離を置いてみましょう。ポンッと抜けてみると、自分の望みが分かってきます。「本当ならば」「できるだけ」みたいな「やらねば」を外して、ちょっとラクになって。お出掛けではな