15日未明、神奈川県で住宅の火事が相次ぎ、あわせて3人が死亡しました。警察などによりますと、15日午前1時ごろ、神奈川県厚木市で、住民から「爆発音が2回した」と110番通報がありました。火はおよそ5時間後に消し止められましたが、火元の住宅から2人の遺体が見つかりました。警察は、2人が連絡がとれていない住人夫婦とみて身元の確認を急いでいます。また、大磯町でも15日午前5時ごろ、住宅1棟が焼ける火事があり、1人が死亡し