'25年も残すところ2週間強。師走に入り、天皇ご一家も大忙し!この記事のすべての写真を見る12月１日。この日、24歳を迎えられた愛子さまは、上皇ご夫妻にあいさつするため仙洞御所へ。淡いミントグリーンの装いがとても爽やか。沿道の人たちからの「おめでとうございます」の言葉に、お車からはじける笑顔とお手振りで応えられた。愛子さま、ラオス訪問のご報告3日、愛子さまはグレーの参拝服をお召しになり、昭和天皇の武蔵