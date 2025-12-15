大手声優事務所の81プロデュースとAI音声技術をグローバルでリードするイレブンラボジャパン合同会社は15日、業務提携したことを発表した。所属声優の音声登録の開始で日本発の「声優文化」を守りながら、グローバルへの多言語展開を加速させていく。【写真】関俊彦、中尾隆聖、江口拓也、高橋李依…81プロデュース所属声優たち提携の背景は、近年、声優の声が無断盗用され、AI生成された音声が不正に利用される事例が国内外で