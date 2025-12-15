熊本市は来年1月から、JR南熊本駅と桜町バスターミナルを快速バスで結ぶ実証実験に取り組みます。 【写真を見る】JR南熊本駅～桜町バスターミナル間1月13日から平日朝に「快速バス」実証実験開始運賃は大人200円 この実証実験は、JRから熊本市電（路面電車）に乗り換える人が多い新水前寺駅の混雑解消を目的としています。 来年1月13日から1か月間、新水前寺駅の隣駅、南熊本駅への列車到着時刻に合わせ