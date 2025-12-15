今年も残すところ2週間あまり、全国一斉に年賀状の引き受けが始まりました。 【写真を見る】2026年「午年」の年賀状引き受け開始発行枚数は7億5000万枚で過去最少 熊本市中央区にある熊本中央郵便局では、年賀状の引き受け開始にあわせて園児たちが歌を披露しました。 また、来年の干支「午」のイラストをあしらったポストが用意され、さっそく園児たちが年賀状を投函しました。 日本郵便によりますと、SNSの普及や企業の年