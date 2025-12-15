お笑いトリオの森三中・大島美幸（45）の夫で元放送作家の鈴木おさむ氏（53）が14日、自身のインスタグラムを更新。「う、う、嘘だろ？」という嘆きの言葉とともに“史上最高体重”となったことを明かした。【写真】「う、う、嘘だろ？」“史上最高体重”公開の鈴木おさむ鈴木氏は今年2月27日のインスタで「やばい！なんか太ったなーと思ったら、110キロ目前。史上最高体重 やばすぎる！」と報告するとともにダイエットを開始