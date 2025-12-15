宝塚歌劇団（兵庫県宝塚市）のミュージカルのチケットを不正に転売したとして、警視庁亀有署は15日、入場券不正転売禁止法違反の疑いで、いずれも千葉県成田市の無職女性（52）と男性会社員（55）を書類送検した。署によると、2人は交際しており、今年2月までの約2年半で宝塚のチケット転売で700万円ほどの利益を得ていたとみられる。書類送検容疑は昨年4〜5月、神奈川県の女性ら計4人に、販売価格を超える値段で不正にチケッ