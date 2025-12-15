航空券の価格は「早く買えば安い」と語られることが多いものの、実際には航空会社の運賃体系によって値下がりのタイミングは大きく異なります。特に、LCCとANA・JALのようなフルサービスキャリア（FSC）では、運賃の決まり方が根本から違うため、最安値を狙うには別の視点が必要です。 本記事では、航空券の価格変動を客観的に比較し、LCCとANA・JALのどちらがどのタイミングでお得に購入できるのかを解説します。