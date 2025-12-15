12月第3週に発売する、ポケットモンスターの新作カプセルトイ商品2種を紹介する。今週は、「ポケットモンスター ガシャっとコレクト05」「ポケモン カントーいっぱいコレクション プラス」が登場。ぜひチェックしてほしい。○ポケットモンスター ガシャっとコレクト05「ポケットモンスター ガシャっとコレクト05」(全5種・500円)バンダイのガシャポンシリーズから登場する「ポケットモンスター ガシャっとコレクト05」(全5種・500