「ThamePo -Heart That Skips a Beat-」William＆Estが語るドラマの向こう側 タイBLドラマの金字塔とされる「SOTUS／ソータス」や「2gether」を筆頭に、アジア中でムーブメントを巻き起こし、数々の次世代スターを輩出してきたGMMTV。そんな同社が制作したコンテンツの中でも"2025年最大の話題作"として別格の注目を集めたドラマが、タイ芸能界を舞台にしたラブストーリー「ThamePo -Heart That Skips a Beat-」。近年アジア