K-POP最高峰のスターたちを一堂に集めた「MMA2025」が、世界中の音楽ファンの期待を高める主要ステージとパフォーマンスを予告した。【注目】「MMA2025」、“チケット強制キャンセル”疑惑浮上カカオエンターテインメントの音楽プラットフォーム「Melon」は、12月20日にソウル・高尺（コチョク）スカイドームで開催される「The 17th Melon Music Awards」（以下、「MMA2025」）において、ここでしか見ることのできない特別で多彩な