【建コレ082-4 消防署B4】 【建コレ094-3 警察署3】 【建コレ112-3 役所3】 2026年6月下旬発送予定 価格：各5,280円 トミーテックは、ジオラマキット「建コレ082-4 消防署B4」、「建コレ094-3 警察署3」、「建コレ112-3 役所3」を2026年6月下旬に発売する。価格は5,280円。 本商品はジオラマキット「建物コレクション」シリーズにて「