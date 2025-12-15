ガールズグループAOA出身のクォン・ミナが長い空白を破り、歌手としてカムバックする。【写真】クォン・ミナ、禁煙室で彼氏とタバコ吸って炎上クォン・ミナの所属事務所MODEN BERRY KOREAは12月15日、「クォン・ミナが所属練習生ハ・ミンギとともに、2026年1月中にキャロル音源をリリースする予定だ」と明らかにした。今回の楽曲は、冬の夜の静けさと温もりを込めたキャロルソングで、クォン・ミナがAOA脱退後、7年ぶりに発表する