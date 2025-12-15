週明けの今日15日は、全国的に気圧が上昇するところがほとんどとなりそうです。特に北陸や関東、北日本で影響度が「大」となっています。気圧の変化に伴う、めまいや頭痛、関節痛などに注意が必要です。向こう一週間気圧は乱高下向こう一週間、気圧のアップダウンが大きく、全国的に影響度「中」や「大」となっています。明日16日から17日(水)にかけては全国的に気圧が低下。北日本では影響度が「大」となっています。18日(木)は