より上質な室内空間を実現したUX300h レクサスUX300h｜Lexus UX300h レクサス UXは「Creative Urban Explorer」をコンセプトに新たなライフスタイルの探求・提供を目指し、2018年にレクサスのラインナップに加わった都会派コンパクトクロスオーバー。発売以来、80以上の国と地域で累計約40万台が販売されてきた。（※2025年11月末時点）今回の一部改良では、たゆまぬ進化を追求していくAlways Onの思想のもと、よ