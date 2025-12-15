今年も残すところあと半月。15日から年賀状の受付が全国一斉に始まりました。長野中央郵便局を訪れた裾花幼稚園の年長園児26人。15日から年賀状の受付が全国一斉に始まりセレモニーが行われました。郵便局では、幼いころから年賀状に親しんでもらおうと地元の子供たちを招いていて、園児たちは来年の干支「午（うま）」などを描いた手書きの年賀状を特製のポストに投函しました。園児は「おじいちゃんとおばあちゃんに。あけ