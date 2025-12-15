MOSKIN（モスキン）は何の略？モータースポーツの名門トムスと、モビリティサービスを手がけるキントが共同で立ち上げたのが、『モスキン（MOTORSPORT by KINTO）』。スポーツカーをより身近に楽しむことを目的としたサービスだ。【画像】スポーツカーを身近に生活に組み込むサービスモスキンの車両はこちら全75枚モスキンの大きな魅力は、厳選された高品質なキント・アップ車両（中古車）を、トムスが長年のモータースポーツ