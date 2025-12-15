アメリカ東部ロードアイランド州の名門大学で11人が死傷した銃撃事件で、警察は逃走していた容疑者を拘束したと発表しました。ロードアイランド州の地元警察は14日、ブラウン大学で起きた銃撃事件の容疑者を拘束したと発表しました。容疑者は中西部ウィスコンシン州に住む20代の男だということですが、大学との関係は明らかにされていません。事件は13日、期末試験対策の授業をしていた教室に拳銃を持った容疑者が侵入。銃弾40発以