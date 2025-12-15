中国外務省は、自衛隊の元幹部に対し、「1つの中国原則に反した」などとして、制裁を科したと発表しました。中国外務省は15日、自衛隊の岩崎茂元統合幕僚長が「『台湾独立』勢力と公然と結託し、1つの中国原則に反し、中国の内政に深刻な干渉を行った」などとして、制裁を科すと発表しました。岩崎元統合幕僚長に対して、中国国内にある不動産やその他の財産を凍結するほか、今後、ビザを発給せず、中国への入国を認めないというこ