元筋肉アイドル・元プロレスラーでタレントの才木玲佳さんが、自身のインスタグラムを更新。第一子を妊娠したことを報告しました。 【写真を見る】【 元筋肉アイドル・才木玲佳 】第一子妊娠を発表「無事に会える日を楽しみに、毎日を大切に過ごしたい」宅建合格でも話題に才木玲佳さんは「この度、新しい命を授かりました。」と、投稿。続けて「現在は安定期に入り、身体の変化や胎動を愛おしく感じながら穏やかに過ご