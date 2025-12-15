フリーアナウンサー羽鳥慎一（54）が、15日放送のテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（前8：00）に出演。今年の流行語大賞のフレーズに選ばれた「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」を巡る議論が白熱し、コメンテーターに小言を漏らす一幕があった。【画像】長嶋一茂、収録中に大声を上げて退席「俺は帰る！」スタジオの様子番組では、高市早苗首相の言葉を引き合いに、官僚の実態や官僚離れについて出演者が