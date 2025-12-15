囲碁の第29期女流棋聖戦は15日、東京都千代田区の竜星スタジオで挑戦者決定戦が打たれ、上野愛咲美女流名人が茂呂有紗三段を破って妹の上野梨紗女流棋聖への挑戦権を獲得し、姉妹でのタイトル戦が実現することになった。