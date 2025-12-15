高市首相は１５日午前の参院予算委員会で、最低賃金の引き上げ目標を巡り、消費者物価上昇率や賃金、事業者の経営状況などの経済動向を踏まえた上で、「来年夏の成長戦略の取りまとめに向けて、具体的に検討する」と語った。首相は、石破茂・前首相が掲げた「２０２０年代に全国平均１５００円」とする目標を引き継ぐかどうかを明言していない。この日も、「政府の役割は事業者が継続的に賃上げできる環境を整えることだ」と強