【ソウル共同】韓国警察は15日、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）が田載秀・前海洋水産相ら政治家に金品を贈ったとされる疑惑を巡り、ソウル郊外の京畿道加平にある教団施設など複数の関係先を家宅捜索した。韓国メディアによると、田氏の自宅や、革新系与党「共に民主党」元議員の自宅も捜索対象に含まれている。与党側への捜査が本格化した。今後、逮捕などに至った場合は李在明大統領の政権運営にも影響が出る可能性があ