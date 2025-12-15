オーストラリアのビーチで発生した銃撃事件で、警察は容疑者が父と息子の親子2人だったと明らかにした。地元警察によると、シドニーのボンダイビーチ付近で14日、銃撃事件が発生し、15人が死亡、40人以上がけがをした。容疑者は50歳の父親と24歳の息子で、父親は警察に射殺され、息子は治療を受けている。死亡した父親と関わりがあるとみられる車両からは、爆発装置が見つかったという。地元メディアは、現場にいた男性が容疑者の