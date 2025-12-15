50年前に男性が手作りしたという旅行パンフレットの写真がXに投稿され、18万いいねを集めるなど大きな反響を呼んでいます。山口県にある羅漢高原を目的地としたパンフレットには、カリグラフィー技術で描かれた様々なフォント文字やコミカルなイラストが添えられており、素人が作ったとは思えないクオリティの高さ。投稿には「すごすぎますねー！」「とても味のあるイラスト」「素晴らしい才能！」といった称賛の声が相次ぎました