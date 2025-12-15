250ccに扱いやすい軽快感と安定性のため剛柔を分散させたLGCフレーム！ ホンダはマルチシリンダー（多気筒）高回転化はお家芸。1960年代に世界GPを制覇した原動力は125cc5気筒や250ccの6気筒などで、このイメージで世界初の量産4気筒のCB750フォアを生み世界のマーケットを牽引していた。それが1980年代の250ccではライバルに4気筒化を先行され、CBR250FOUR（MC14）をリリースしたのは1986年だ