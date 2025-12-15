「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週木曜深夜0時）。12月11日（木）の放送は、「じっくり通販 レジェンド松下SP」をお届け！【動画】風呂釜の“ヘドロ”がナイアガラのように噴出！＆弱った脚力を劇的サポート「じっくり通販」で数々の爆売れ記録を打ち立ててきた“通販界の生ける伝説”レジェンド松下が、今オススメする3商品をプレゼンする。風呂釜洗浄剤「ナイアガラーン」風呂場の浴槽は掃除をしてきれい