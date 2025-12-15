北日本と北陸地方では１６日にかけて、暴風や暴風雪、高波に警戒してください。また、北海道地方では１５日は、大雪による交通障害に警戒し、高潮に厳重に警戒してください。 【画像】全国の天気を地方ごとに ［気象概況］ 前線を伴う低気圧が北海道地方付近にあって、急速に発達しながら北北東へ進んでいます。この低気圧周辺の北日本を中心に、非常に強い風が吹き、強い雪の降っている所があります。低気圧は１５日は、千島近