山形県内ではきのう、住宅火災が相次ぎました。南陽市では住宅１棟が全焼し、米沢市では少なくとも３棟が全焼しています。 【画像】火災現場 警察や消防などによりますと、きのう午後５時すぎ、南陽市宮内の男性（８１）の家から火が出ているのを通行人がみつけ１１９番通報しました。 火はおよそ３時間後に消し止められましたが、木造一部二階建ての住宅１棟が全焼したほか、隣接する家の壁と車庫の一部が焼けたということです