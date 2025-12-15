〜2025年12月 「経済対策に関するアンケート」調査 〜12月10日、政府・与党が検討中だった企業に設備投資を促す減税策の具体案が判明した。すべての業種を対象に、「中小企業は5億円以上、それ以外は35億円以上の設備投資を実施すると、経費の一括計上による減税、もしくは原則7％を法人税額から控除することができる」としている。12月1日〜8日、東京商工リサーチ（TSR）は企業向けアンケート調査を実施し、政府の経済対策に