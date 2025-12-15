昨年、現役を退いたメジャー2勝を含む米ツアー通算6勝のユ・ソヨン（韓国／35歳）が、韓国で豪華な結婚式を挙げた。韓流スターさながらのイケメン新郎とともに、美しいウエディングドレス姿を披露。豪華なシャンデリアと白い花々に囲まれた挙式には、日本の宮里藍や上田桃子をはじめ、元世界ランキング1位のパク・インビ、申ジエ（ともに韓国）、ヤニ・ツェン（台湾）ら豪華メンバーが参列した。【写真】イケメンの新郎とドレス2シ