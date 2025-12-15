暴風雪の影響で、空の便やＪＲなど交通機関に乱れが発生しています。北海道エアポートによりますと、新千歳空港では１２月１５日午前１０時半現在、東京や女満別を結ぶ便など出発便２７便、到着便２３便合わせて５０便の欠航が決まっています。また、ＪＲ北海道でも札幌と釧路を結ぶ特急おおぞらが全区間運休となるなど、午前１１時現在、特急２１本を含むあわせて１０４本が運休となり影響が出ています。